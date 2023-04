2023年04月26日 16時00分 メモ

Microsoftの収益は7兆円超で前年同期比7%増&純利益は9%増加、一方PCやXboxなどハードウェアの売上は30%減少

Microsoftが2023年第3四半期(1月~3月)の決算を発表しました。収益は前年同期比で7%増の約529億ドル(約7兆650億円)、営業利益は前年同期比10%増の約224億ドル(約2兆9900億円)、純利益は前年同期比9%増の約183億ドル(約2兆4400億円)でした。



Microsoftの2023年第3四半期決算(2023 As Reported (GAAP))が以下。収益(Revenue)・営業利益(Operating Income)・純利益(Net Income)のどれもが前年同期(2022 As Reported (GAAP))と比較して増加しています。





以下は各部門における収益の前年同期比(Percentage Change Y/Y (GAAP))をまとめた表。Microsoft Cloudは前年同期比22%増、Azureなどその他のクラウドサービスは前年同期比27%増と好調な動きをみせています。また、Office製品とクラウドサービス(Office Commercial products and cloud services)は前年同期比13%増、Office 365は前年同期比14%増、SaaS型営業支援システムであるDynamic 365部門は前年同期比25%増と、ソフトウェア関連も大きな成長を見せました。





一方、PCメーカー向けのWindowsライセンス販売事業(Windows OEM)は前年同期比で28%減、Windows純正PCなどを扱うデバイス部門(Devices)は前年同期比で30%減となりました。IT系ニュースサイトのThe Vergeは「MicrosoftはPC市場の不景気のあおりを食らった」とみています。実際に新型コロナウイルスの流行による需要増加が終わりを迎えたことで、2023年第1四半期における全世界のPC出荷数が前年同期比で約30%も減っていることはすでに報告されています。



また、Microsoftのゲーム部門であるXbox関連(Xbox content and services)は前年同期比で3%増となっていますが、この増加はゲーム配信サブスクリプションサービスであるXbox Game Passが好調であるおかげで、Xbox Series S/Xなどのハードウェアの収益については前年同期比で30%減少したとのこと。ただし、Microsoftはゲームハードウェアの収益が減少したことについて「前年同期にゲーム機の供給を増やしたため」と説明しています。



Microsoftのサティア・ナディラ会長兼CEOは、「世界で最も先進的なAIモデルが、コンピューティングの新しい時代を作り出すため、世界で最も普遍的なユーザーインターフェースである自然言語と一つになろうとしています。Microsoft Cloudを通じて私たちは、お客様がデジタル支出から最大の価値を得て、この次世代のAIのために革新を起こすためのプラットフォームとして選ばれているのです」と語りました。