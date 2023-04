「ポートピア連続殺人事件」発売40周年のAI搭載版がRTAでわずか4分強でクリアされる

1983年にPC版が発売されて40周年となったアドベンチャーゲーム「ポートピア連続殺人事件」が、スクウェアエニックスのAI部により資源前後処理を取り入れた「 SQUARE ENIX AI Tech Preview: THE PORTOPIA SERIAL MURDER CASE 」としてよみがえりました。Steamでは無料デモが配信されていて、さっそくRTA(リアルタイムアタック)の題材となり、わずか4分台でクリアされています。 SQUARE ENIX AI Tech Preview: THE PORTOPIA SERIAL MURDER CASE https://www.jp.square-enix.com/ai-tech-preview/portopia/jp/ 【RTA】AI版 ポートピア連続殺人事件 (4分07秒77) - ニコニコ動画

2023年04月26日 17時22分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logc_nt

