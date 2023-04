2023年4月26日のヘッドラインニュース

少し真面目な話をつらつら書くけど、Google Authenticatorがクラウド同期対応の公式の記事にhttps://t.co/WKbeATtICd

"making one time codes more durable by storing them safely in users’ Google Account"

とあるが何ら性質についての説明もなく safely などと言っていてユーザーを舐め腐っている