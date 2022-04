2022年04月26日 20時00分 サイエンス

交尾後にメスに食べられないため超高速で逃げる「カタパルト式脱出機構」を持つクモ



クモやカマキリなどは、交尾後にメスがオスを食べてしまう「性的共食い」を行うことが知られています。新たに発表された論文により、マツガエウズグモというクモのオスは、交尾後にメスから高速で逃げるためのメカニズムを持つことがわかりました。



Male spiders avoid sexual cannibalism with a catapult mechanism: Current Biology

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(22)00485-7



These male spiders catapult at impressive speeds to flee their mates before they get eaten

https://phys.org/news/2022-04-male-spiders-catapult-eaten.html



These male spiders use built-in leg catapults to escape sexual cannibalism | Live Science

https://www.livescience.com/spiders-catapult-to-escape-sexual-cannibalism



These male spiders catapult away to avoid sexual cannibalism | Science News

https://www.sciencenews.org/article/orb-spiders-mating-male-catapult-female-sex-cannibalism



中国・武漢の湖北大学で生物学を研究しているShichang Zhang氏らの研究チームは、2022年4月25日に学術雑誌のCurrent Biologyに掲載された論文の中で、マツガエウズグモのオスがメスから逃げるためのカタパルト状の構造を脚部に有していることを発表しました。





マツガエウズグモのオスが、メスによる捕食から脱出する様子は、以下の動画から見ることができます。



How a male spider escapes becoming its mate’s lunch | Science News - YouTube





これは、マツガエウズグモのオスが交尾中のメスから逃げる様子を超高速カメラで撮影した映像です。2匹のうち、上のオレンジ色の方がオスです。





共食いをされることを察知したオスが、姿勢を変えます。





次の瞬間、メスの体にとりつくのに使っていた足を一斉に伸ばして、オスがジャンプしました。





あまりにも素早いため、普通のカメラで撮影した映像では、残像しか見えず何が起きているのか分かりません。





研究チームによると、交尾後に自分自身を射出する「カタパルト行動」の速度は最大で秒速88メートルに達したとのこと。これは、人間の大人が1秒で530メートルジャンプするのに相当する速度です。このカタパルトのメカニズムについて、研究チームは「メスに対して脚を折りたたみ、瞬時に圧力を解放して脚を伸ばすとの仮説があります」と説明しました。





強力なパンチを放つシャコやトラバサミのようなアゴでジャンプするアギトアリなど、弾性エネルギーを利用した構造を持つ生き物はほかにもいますが、いずれも獲物を捕獲する時か、逆に捕食者から逃げる際に使われます。今回のように、同族のメスによる性的共食いから逃げるためにこの構造を用いることが確認されたのは、マツガエウズグモが初とのことです。



この「カタパルト行動」の頻度や重要性を調べるため、研究チームはマツガエウズグモの交尾を155回観察しました。その結果、97.4%に当たる152回で「カタパルト行動」が行われ、全てのケースでオスが生還したことが確認されました。しかし、カタパルト行動を行わなかった3匹のオスは全てメスに捕食されてしまいました。また、研究者らが背中をブラシで押さえて「カタパルト行動」を行えないようにした30匹のオスの運命も同じでした。



Zhang氏は研究結果について、「この行動は、メスによる強い捕食圧力の下で、性的共食いに対抗するために進化したことが示唆されています。もしかすると、メスはこのカタパルト行動でオスの質を判断しているかもしれません。もし、オスが首尾よく脱出できれば何度でも交尾を受け入れ、できないオスは殺してしまうのです」と述べました。