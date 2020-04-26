「名画を自宅にあるもので再現する」コンテストが爆誕、よくわからない画像が満載
by Paul DiMattia
新型コロナウイルスの影響により多くの人が自宅を中心とした生活を続けており、SNSでも「#うちで過ごそう」「#StayHome」といった呼びかけが行われています。そんな中、アメリカのJ・ポール・ゲティ美術館がTwitter上で開催した「家にある物や家族で芸術作品を再現してみませんか？」とのキャンペーンに、4500件以上ものリプライが寄せられ、再現度の高いものからカオスなものまでさまざまな作品が応募されました。そこで、そうした中から特にクオリティが高い作品をピックアップしてみました。
We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.— Getty (@GettyMuseum) March 25, 2020
???? Choose your favorite artwork
???? Find three things lying around your house⠀
???? Recreate the artwork with those items
And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V
ヨハネス・フェルメールの「牛乳を注ぐ女」がかわいらしい子どもによって再現されています。
This is so perfect, I had to pull them together in one frame! pic.twitter.com/bqJ6J9wNtU— S Roy (@lightsailing) April 2, 2020
この作品では、きらびやかな布と小物でグスタフ・クリムトの「接吻(せっぷん)」をよく再現しています。きちんとマスクをしていて、感染症対策も万全なのがポイントです。
We have an instagram now! @lockdownmasterpieces pic.twitter.com/2rxhkb6Zs2— Lily Chantry (@ukulilyjane) March 31, 2020
有名なエドヴァルド・ムンクの「叫び」は映画「スクリーム」のマスクで代用。
Scream by Edvard Munch pic.twitter.com/87YB1r3oKv— Aleksandra Weder Sawicka (@SawickaNorge) April 2, 2020
一方、こっちはジャガイモで代用しています。
#betweenartandquarantine #tussenkunstenquarantaine @GettyMuseum Edvard Munch The Scream (fragment, once thing ) pic.twitter.com/BtCHnSoRLM— Jean-Luc WALRAFF (@jeanlucWalraff) March 31, 2020
ジャガイモを使うというアイデアではこっちも負けていません。
Todays creation " potato Venus"#tussenkunstenquarantaine #gettymuseumchallenge #BetweenArtandQuarantine pic.twitter.com/THzMKXW2vG— Sandra N. (@SndrNkl) April 4, 2020
これはサルバドール・ダリの代表作「記憶の固執」を再現した作品です。ダリの象徴ともいえる「柔らかい時計」がハムのような食べ物で表現されています。
Dali em releitura petralha kkkkk pic.twitter.com/l34mtU5Vqw— renata gomes (@renatagames) April 2, 2020
同じ作品をまったく別のアイテムで再現したのがこれ。時計は本物の腕時計で代用し、地面に横たわる奇妙な生物は猫に変わっています。
Here is Arthur... there has to be a cat, too pic.twitter.com/zpqIEc444U— Liselotte (@Faserlandl) April 7, 2020
フェメールの「真珠の耳飾りの少女」は多くの人が挑戦していましたが……
April 4, 2020
中には犬が少女になりきっている作品もありました。
Challenge accepted. pic.twitter.com/4KfUWBRzRo— Paul DiMattia (@paludi) April 10, 2020
フランシス・バロウドの絵画「His Master's Voice」の再現作品では、モデルとなった犬のニッパーとそっくりな姿の犬が写真に収められていますが、犬が耳を傾けているのは蓄音機ではなくiPodです。
March 27, 2020
犬は他にも、ゴッホの自画像や……
For the Getty Museum challenge, we humbly submit Self Portrait with "Bandaged" Ear - Vincent van HuGogh. @GettyMuseum— Ian (@oaklandian) March 30, 2020
IG: hugotheboston #gettymuseumchallenge #vangogh pic.twitter.com/BrdNkb4BeV
フランソワ・ブーシェの「オダリスク」
From my friend Peggy Buchanan, https://t.co/ofrUkhxYLN pic.twitter.com/E75MkHpUne— Luna (@ChaplainLove) April 4, 2020
エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナーの「Reclining Nude」
Reclining Nude pic.twitter.com/iIV519rbew— Democracy Dies In Daylight (@RtisticFX) March 29, 2020
17世紀オランダの動物画家パウルス・ポッテルの「The "Piebald" Horse」の再現作品にも登場していました。
I painted my white dog with eyeshadow #gettymuseumchallenge Potter's Piebald Horse pic.twitter.com/StettwMCwj— Sarah Williams (@RumtumSarah) April 1, 2020
犬だけでなく、アクロバティックな寝相の猫もピカソの「Acrobat」を再現。
#BetweenArtandQuarantine #tussenkunstenquarantaine @GettyMuseum Picasso and PicCatso pic.twitter.com/Rsa2odujLu— Marisa Torre (@MarisaTorre) March 31, 2020
ヨハン・ハインリヒ・フュースリーの「The Nightmare」を再現した作品では、夢魔に代わって赤ちゃんが疲れた様子の女性にのしかかっています。
April 3, 2020
ルネサンスの時代に活躍した画家クエンティン・マサイスの「醜女の肖像」は元ネタからしてインパクトが絶大ですが、中年男性による再現でさらに印象的な作品になっています。
April 7, 2020
この作品では、親子とおぼしきぽっちゃりとした男性と男の子がイタリアの画家オラツィオ・ジェンティレスキによる「ダナエ」になりきっています。
April 4, 2020
一方、こっちでもふくよかな男女がフェルナンド・ボテロの「ピクニック」になりきっていますが、ボリュームでは元ネタの方が上でした。
#gettymuseumchallenge#ChallengeAccepted— MaGa (@Isi_MaGa) April 10, 2020
Con @LevantatePiensa haciendo el reto de imitar cuadros famosos. El picnic, de Fernando Botero. pic.twitter.com/5B9ovhuThf
フランシスコ・デ・ゴヤの「我が子を食らうサトゥルヌス」の再現作品では、まぶた描かれた目が狂気をうまく表現しています。
April 14, 2020
メキシコの画家フリーダ・カーロは自分の顔を描いた絵画を数多く残しており、その力強い眉毛は黒く塗りつぶした紙や……
April 6, 2020
化粧など思い思いの方法で再現されています。
Frida Kahlo self portrait with monkey pic.twitter.com/WFtFORoK0R— Jamie Linstroth (@jlinstroth5) April 18, 2020
hey @GettyMuseum how's this? #gettymuseumchallenge #gettychallenge #Quarantine pic.twitter.com/NAZd0helGw— Avagrace (@ava_gracef) April 3, 2020
Frida Kahlo Self Portrait With Thorn Necklace And Hummingbird pic.twitter.com/ecXiZtLqrF— Jim (@DrDJMoneypants) April 14, 2020
house rabbit named Frida Kahlo, and Frida Kahlo self portrait pic.twitter.com/nUoBkiVQKC— Mrs Masha (@bunnyhuggeruk) April 19, 2020
葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」に描かれた激しい大波は、白と水色の布で再現されていました。
The Great Wave Kanagawa by Hokusai (1829-1833) pic.twitter.com/z3H09RrguM— Maracas Flute (@MaracasFlute) April 19, 2020
@GettyMuseum great wave off kanagawa. Made out of blankets and socks. pic.twitter.com/2rYvfuwVto— EN6N33R (@En6N33) April 2, 2020
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