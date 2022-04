回転寿司の定番「サーモン」はノルウェーのサーモン産業が日本に働きかけたことで生まれた

サーモンは回転寿司の人気ネタのひとつですが、数十年前まではサーモンを生で食べる文化は日本にありませんでした。そんな日本に「サーモン寿司」をもたらしたのは、ノルウェーのサーモン産業であるとアメリカの公共ラジオ放送である NPR がまとめています。 How The Desperate Norwegian Salmon Industry Created A Sushi Staple : NPR https://www.npr.org/2015/09/18/441530790/how-the-desperate-norwegian-salmon-industry-created-a-sushi-staple イシカワ・シマオ氏はマンハッタンのジュエルバコという寿司屋で働いしている寿司職人。ウニやフグなどさまざまなネタをさばいてきた寿司職人ですが、イシカワ氏は生のサーモンを一口も食べたことがないそうです。その理由は寿司の歴史において「30年前まで生のサーモンを食べる習慣がほとんどなかった」ため。そんな歴史を30年前に変えたのが、ノルウェーのサーモン産業です。 1980年代、ノルウェーではサーモンの漁獲量が増えており、消費し切れないことが問題となっていました。そこで、ノルウェー政府はビョーン・エイリク・オルセン氏を雇い、魚を生で食べることで有名な日本にサーモンを輸出することを計画。オルセン氏は日本でのサーモン消費を促進するため、日本の魚産業に携わる重鎮を集め、サーモン寿司を発表したそうです。

2022年04月26日

