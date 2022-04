2022年04月26日 08時00分 サイエンス

ネコに潜む寄生虫が男性の精神障害に関連しているという研究結果



ネコに寄生するトキソプラズマという寄生虫は、人間に感染するとトキソプラズマ症を引き起こすことが知られているほか、「ネズミや人間の性格や行動を変えてしまう」ことも指摘されています。そんなトキソプラズマが、「男性の精神障害」に関連しているとの研究結果が報告されました。



以前からネコを飼うことと精神障害の関連性を指摘する声は上がっており、1995年の研究では「子どもの頃にネコを飼っていた人は成人になってから精神障害になるリスクが高い」との結果が示されました。ネコが精神障害のリスクと関連する理由については、ふん便などを介してネコから人間へ感染するトキソプラズマが原因ではないかという研究もありますが、他の研究ではうまく関連性が示されないことも多かったとのこと。



そこで、カナダのマギル大学の精神医学者であるVincent Paquin氏が率いる研究チームは、単純に「子どもの頃にネコを飼っていたかどうか」で調査するのではなく、「飼っていたネコがネズミを狩る習慣を持っていたかどうか」を含めた調査を行いました。



Paquin氏らは調査の目的について、「飼いネコは一般的にげっ歯類を食べることで寄生虫に感染し、その後数日から数週間にのみ人間にうつります」「従って、ネコがげっ歯類を狩ることが知られていたかどうかを特定することは、ネコの所有のみと比較して、トキソプラズマに暴露した可能性のよりよい指標を提供するかもしれません」と説明しています。





研究チームはカナダのモントリオールに住む約2200人の被験者を募集し、精神障害にかかった経験があるかどうかを尋ねました。さらに、小児期にネコを飼っていたかどうか、ネコがネズミを狩っていたかどうかといった項目に加え、子どもの頃の引っ越し、頭部の外傷、喫煙歴といったデータまで収集し、結果を分析しました。



その結果、子どもの頃にネズミを狩るネコを飼っていた男性の被験者では、成人になってから精神障害を経験するリスクが高いことが判明しました。一方で、幼少期にネコを飼っていなかったりネコが室内飼いだったり、あるいは被験者が女性だったりした場合は、成人期に精神障害になるリスクの増加はみられませんでした。研究チームは、「この結果は、トキソプラズマのライフサイクルに基づいてネコの飼育と精神障害の関連性のメカニズムを説明できるという私たちの仮説と一致します」と述べています。





しかし、今回の研究結果は単にネズミを狩るネコの飼育のみが関連しているのではなく、喫煙・引っ越し・頭部外傷といったその他の要因も、成人になってからの精神障害のリスクに関わっていることを示唆していたそうです。



Paquin氏はこの結果について、単なるトキソプラズマの感染だけでなく複数の要因の相乗効果が示唆されていると主張。「これらは小さな証拠ですが、危険因子の組み合わせが作用しているかもしれないと考えるのは興味深いです」「そして、たとえ個人レベルでのリスクが小さくても、ネコとトキソプラズマは私たちの社会に多く存在しているので、これらの小さな潜在的影響をすべて合計すると、これは潜在的な公衆衛生上の問題となります」と述べました。