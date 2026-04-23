2026年04月23日 11時40分 ゲーム

Twitchがブラウザ上でゲームを試遊できる「Game Lift」機能をテスト中



Amazon傘下のゲーム配信者を中心としたライブ配信サイト・Twitchが、視聴者がブラウザからゲームを試遊できる「Game Lift」という機能をテストしていることが明らかになりました。



Twitch Is Testing New Feature That Lets Players Try Out A Game In Browser - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/twitch-is-testing-new-feature-that-lets-players-try-out-a-game-in-browser/1100-6539561/



クリエイター向けのプラットフォームであるTOS.ggを運営するザック・バッシー氏が、「AmazonはTwitchを通じてゲームをプレイする機能の実験を行っています。この機能は『Game Lift』と呼ばれており、アメリカとカナダのPC版ブラウザで動作し、20分間『REANIMAL』のデモをプレイできます」と投稿し、Twitchのゲーム試遊機能であるGame Liftの存在を明らかにしています。



Amazon is experimenting with the ability to play games through Twitch.



"Game Lift" is being tested with a 20-minute ReAnimal demo in the USA and Canada on Desktop Web. pic.twitter.com/rbvuQIcNc2 — Zach Bussey 🇨🇦 (@zachbussey) April 22, 2026



バッシー氏はブラウザのURLバーに「https://www.twitch.tv/gl/reanimal」と入力。このURLに実際にアクセスしてみたところ、「申し訳ありません。このコンテンツは現在視聴することができません。タイムマシンがあるといいですね。」と表示され、日本からはゲームの試遊はできないようでした。





すると、「Ad(広告)」というタグのついた「20分無料でREANIMALがプレイできます！」という通知が表示されました。デモはブラウザ上でプレイ可能で、Steamでの購入リンクもついています。





デモプレイをスタートすると、ブラウザ上でゲームのプレイが可能に。





デモプレイが終了すると再びSteamでの購入リンクが表示されます。





記事作成時点ではGame Liftはアメリカおよびカナダのユーザー向けに提供されており、プレイできるタイトルはREANIMALのみ。バッシー氏はブラウザ上でゲームがプレイできる点について、「クラウドベースのゲームプレイが提供されている」と言及しました。なお、Amazonは2022年3月からクラウドゲームサービスのAmazon Lunaを提供しているため、このテクノロジーが利用されている可能性があります。



Amazonの独自クラウドゲーミングサービス「Luna」がサービス開始 - GIGAZINE





ゲームメディアのGameSpotはGame Liftについて、「普及すればTwitchに大きな変革をもたらす可能性を秘めています」「Game LiftはTwitchの売上を伸ばし、広告収入を増やすことを目的とした興味深いアイデア」と称賛しました。



なお、記事作成時点ではGame Liftがどのくらいの期間利用可能になるのか、テスト対象にさらなるタイトルが追加されるのかなどの詳細は不明です。

