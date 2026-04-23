映画「エルデンリング」の撮影現場に遭遇した人物が動画をネットに投稿、忌まわしき糞喰いが登場することが明らかに
フロム・ソフトウェアの人気アクションゲーム「ELDEN RING(エルデンリング)」の実写映画が、2028年3月3日に劇場公開されることが発表されました。映画は2026年春製作開始となっていたのですが、早速その撮影現場の様子がYouTubeに投稿されています。
Elden Ring movie set leaks confirm new details of Alex Garland's film
https://www.polygon.com/elden-ring-movie-set-leaks-cast-characters/
現地時間の2026年4月20日、映画「エルデンリング」の公開日が2028年3月3日となることが発表されました。キャストはキット・コナー、ベン・ウィショー、ケイリー・スピーニー、トム・バーク、ハバナ・ローズ・リウ、ソノヤ・ミズノ、ジョナサン・プライス、ルビー・クルーズ、ニック・オファーマン、ジョン・ホジキンソン、ジェファーソン・ホール、エマ・レアード、ピーター・セラフィノヴィッチです。
The live-action movie adaptation of #ELDENRING, produced by the studio A24 in partnership with Bandai Namco and filmed for IMAX, is slated for release on March 3, 2028.— ELDEN RING (@ELDENRING) April 20, 2026
Production will begin in Spring 2026, and the full cast has been announced. Learn more: https://t.co/WyyyXMkiUF pic.twitter.com/gR3Mxxl5Lt
公開日の発表と同時に、「2026年春に製作開始」となることが発表されていたのですが、早速映画の撮影現場の様子を撮影した動画が投稿されています。
Elden Ring Movie Filming DUNG EATER
動画に映っているのは、絞首台にぶら下がる忌まわしき糞喰いにゴミのようなものを投げつける人々の姿です。
Shortlistによると、映画「エルデンリング」の撮影現場はイギリスのロンドン南部にあるグリニッジ王立海軍大学校で、黄金樹のふもとにある王都ローデイルなどが再現される予定だそうです。
また、Shortlistが独自に入手した撮影現場の写真に写っている撮影小道具などから、接ぎ木のゴドリックが登場するストームヴィル城や、ラダゴンの赤狼や満月の女王レナラと対峙することになる魔術学院レアルカリアなども映画に登場する可能性が示唆されています。
他にも、イングランドの非公開の場所で撮影されたという映像には、ゲームに登場する「マリカ教会」が再現されたセットが映っています。
なお、原作のエルデンリングはAmazon.co.jpで税込7444円で販売されています。
【PS5】エルデンリング SHADOW OF THE ERDTREE版
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