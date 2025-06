2025年06月09日 10時44分 ゲーム

ポケモンの開発元ゲームフリークによるアクションRPG「Beast of Reincarnation」は2026年に発売予定



ポケットモンスターシリーズの開発を手掛けるゲームフリークが、新作アクションRPGの「Beast of Reincarnation」を発表しました。Beast of Reincarnationは2023年5月に「Project Bloom」として制作が発表されたもので、Microsoftの有料ゲームサブスクリプションサービスであるXbox Game PassおよびXbox Series X/S、PlayStation 5で2026年に発売予定です。



Pokémon studio’s action RPG Beast of Reincarnation launches in 2026 | The Verge

https://www.theverge.com/news/682371/beast-of-reincarnation-game-freak-xbox-games-showcase-trailer



「Beast of Reincarnation」は終末後の日本、腐敗によって荒廃し、怪物がばっこするようになった世界です。人類最後の希望は、呪いによって「Blighted One」と名付けられた追放者・エマと、彼女の忠実な相棒である犬のクゥ。不吉で常に変化し続ける世界を旅しながら、エマとクゥは未知の世界を冒険します。高度な技術を駆使した戦闘を軸に構築されたアクションRPGになっているとのこと。





Beast of Reincarnationの公開トレーラーは、Xboxの新作タイトルを発表するXbox Games Showcase 2025の中で初公開されており、以下から視聴可能です。



Beast of Reincarnation - Reveal Trailer | Xbox Games Showcase 2025 - YouTube





Beast of Reincarnation - Reveal Trailer | PS5 Games - YouTube





「はるか昔、この国に輪廻の獣が現れた」





「輪廻の獣は穢れを吐き、あらゆる生物を蝕んだ」





主人公のエマと相棒のクゥが登場





鎖のようなもので輪廻の獣に飛びつくエマ





そして一閃。





広大なフィールド





迫りくるモンスター





ロボットのような敵もいます。





巨大モンスターの攻撃を華麗に刀で弾きます。





刀で敵を串刺し。





ロボットのようなものを一刀両断するなど、かなり凝ったアクション描写が楽しめます。





「西暦4026年、人類は滅亡を待つのみ」





謎の少女が登場。





人間同士での戦闘もあります。





切っ先をのど元に突き付けられるエマ





謎のアーマー戦士





爆発





「エマ、お前こそが輪廻の獣を滅ぼす刃となる」





なお、Beast of ReincarnationはProject Bloomという名前でTake-Two Interactive傘下のゲームパブリッシャーであるPrivate Divisionがゲームフリークとパブリッシングパートナーシップ契約を結んで開発してきたものですが、Take-Two Interactiveは2024年11月にPrivate Divisionを売却しています。