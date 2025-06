1時間以内にフル充電できる90Wの急速充電器が付属する「Xiaomi 15」のバッテリー充電性能＆バッテリー持続時間を徹底検証してみたよレビュー

・関連記事

80Wで急速充電できる折りたたみスマホ「Find N5」のバッテリー持続時間やフル充電に必要な時間を測定してみたよレビュー、ベンチマーク結果もあり - GIGAZINE



「Galaxy S25 Ultra」の処理性能やバッテリー性能を測定してみたよレビュー、1時間で96%まで充電可能&YouTubeを14時間連続再生可能 - GIGAZINE



「Pixel 9」「Pixel 9 Pro」「Pixel 9 Pro XL」はどれを買えばいいのか?ベンチマーク結果&バッテリー持続時間&急速充電性能を徹底比較してみた - GIGAZINE



最大140Wのハイパワー充電が可能でiPhoneなど最大4台を同時充電できるUSBアダプター「Anker Charger(140W, 4 Ports)with USB-C & USB-C ケーブル」レビュー - GIGAZINE



ワイヤレス充電&USB Type-Cケーブル内蔵でケーブル要らずなモバイルバッテリー「EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)」を使ってみた - GIGAZINE



2025年06月09日 08時30分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article A thorough review of the battery chargin….