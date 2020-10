オオカミ少女とハンターの少女の友情を描く映画「ウルフウォーカー」の予告編が登場

・関連記事

オリジナルアニメ映画『君は彼方』の瀬名快伸監督にインタビュー、原作・脚本・プロデューサーも兼任する監督はこだわりと妥協の間でいかに作品を作り上げたか - GIGAZINE



スター・ウォーズのTIEファイターやXウイングが手に汗握るドッグファイトを見せるCGアニメ「Hunted」 - GIGAZINE



神話の地を目指す少女の成長を描くオリジナルアニメ映画「神在月のこども」2021年公開、出雲市公式タイアップビジュアル解禁 - GIGAZINE



黒猫の妖精の旅路と成長を描く中国のアニメ映画「羅小黒戦記」日本語吹替版の公開が決定 - GIGAZINE



大ヒット絵本原作のアニメ「映画 えんとつ町のプペル」特報映像公開 - GIGAZINE



セガの人気キャラ・ソニックを実写映画化した「ソニック・ザ・ムービー」の続編制作がスタートか - GIGAZINE



ディズニーが新型コロナウイルスの影響で「在宅ワークのみ」で作られた「アナと雪の女王」のショートムービーを公開 - GIGAZINE

2020年10月09日 17時00分00秒 in 映画, アニメ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.