イチゴの牙をむくゴジラやケチャップまみれの蒲田くんなど世界初ゴジラアトラクションの人気怪獣コラボメニュー4種試食レビュー

・関連記事

全長120メートルの実物大ゴジラに丸飲みされるアトラクション「ゴジラ迎撃作戦~国立ゴジラ淡路島研究センター」体験レポート - GIGAZINE



100体以上の怪獣が待ち受ける世界唯一のゴジラミュージアムは特撮映画の歴史を肌で感じられる空間でした - GIGAZINE



シン・ゴジラ第2形態「蒲田くん」がケチャップ用ノズルになって登場 - GIGAZINE



「ゴジラなどの怪獣と人類が戦うにはどうしたらいいのか?」を数学者が考える - GIGAZINE



「人間が10分間に食べられるホットドッグの最大本数」を科学的に追求した結果は? - GIGAZINE

2020年10月09日 17時10分00秒 in 取材, 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.