GoogleとOracleが「APIの著作権」を巡って最高裁判所の口頭弁論で対決、Googleが不利との見方

Oracleは2010年に「GoogleがJava APIの著作権を侵害している」としてGoogleを訴え、88億ドル(約9500億円)もの損害賠償を求めて争っています。2016年に連邦巡回区控訴裁判所の審理で Googleが勝訴 したものの、2018年には控訴審で Oracleが逆転勝訴 。ついに 最高裁判所での審理がスタート し、2020年10月7日に行われた口頭弁論では「Googleが不利」との見方が優勢だと海外メディアのArs Technicaが報じています。 Google’s Supreme Court faceoff with Oracle was a disaster for Google | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2020/10/googles-supreme-court-faceoff-with-oracle-was-a-disaster-for-google/ Ars TechnicaはAPIの著作権について、「Oracleが訴訟を起こすまでの数十年間、ソフトウェア業界のほとんどの人は、APIが著作権で保護されていないと考えていました」と指摘。この考えに基づいて、多くのソフトウェア企業は競合他社の製品と互換性を持たせるため、競合他社のAPIを自社の製品に再実装してきたとのこと。

2020年10月09日 16時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

