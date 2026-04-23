2026年04月23日 11時30分 ハードウェア

GoogleがAI処理チップの第8世代TPUを発表、学習特化の「TPU 8t」と推論特化の「TPU 8i」が存在しワットあたりの性能は2倍に



GoogleはAI処理に特化したプロセッサー「TPU」を独自開発しています。2026年4月22日には第8世代TPUとして学習に特化した「TPU 8t」と推論に特化した「TPU 8i」が発表されました。



Two chips for the agentic era

https://blog.google/innovation-and-ai/infrastructure-and-cloud/google-cloud/eighth-generation-tpu-agentic-era/



スンダー・ピチャイCEOが投稿したTPU 8i(左)とTPU 8t(右)の実物写真が以下。第8世代TPUは学習特化のTPU 8tと推論特化のTPU 8iに分かれて設計されているのが大きな特徴です。





TPU 8tは9600個のチップを1つのポッドに納めて並列実行することが可能。9600個のTPU 8tを接続することでFP4での演算性能は121エクサフロップスに達します。また、新開発のネットワーク技術「Virgo Network」を用いることで、チップを100万個まで増やしてもほぼ線形のスケーリングを実現できます。





大規模なAIモデルの学習には数カ月の時間が必要であり、ハードウェア障害などによる再起動によって1％でも非稼働時間が増えると数日分の時間損失が発生します。TPU 8tは数万個の信頼性の向上も大きな特徴で、有用で計算的な生産時間の指標であるグッドプットが97％を超えているとのこと。GoogleはTPU 8tの性能および信頼性の向上によって「数カ月かかる最先端モデルの開発サイクルを数週間へと短縮する」とアピールしています。



TPU 8iは288GBの広帯域幅メモリ(HBM)と384MBのSRAMを搭載した推論特化チップです。1ポッドに1152個のTPU 8iを納めることが可能で、ポッド当たりの演算性能はFP8精度で11.6エクサフロップスに達しています。TPU 8iは推論ワークロードにけるレイテンシを削減するように設計されているほか、インターコネクトの帯域幅を19.2TB/sに倍増することでMoEモデルの低遅延実行も可能としています。





TPU 8tとTPU 8iはGoogle Cloudの第4世代液冷技術に対応してエネルギー効率の最適化を実現しています。これにより、前世代のIronwoodと比較して1ワット当たりの処理性能が2倍に向上しています。





TPU 8tとTPU 8iは2026年後半に一般提供される予定です。

