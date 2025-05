「ELDEN RING(エルデンリング)」の実写映画化が決定、ジョージ・R・R・マーティンがプロデューサーとして制作に参加することも判明

Elden Ring is getting a film adaptation | The Verge https://www.theverge.com/news/673247/elden-ring-film-adaptation-alex-garland-a24 エルデンリングはダークソウルシリーズでお馴染みの歯ごたえのあるゲーム体験を維持しつつ、広大なフィールドを冒険したり、アイテムをクラフトしたりといった自由度の高い要素が追加されたアクションRPGです。GIGAZINEでもレビューしており、どんなゲームになっているのかは以下の記事を読めばわかります。 広大なフィールドを探索しながら強大なボスに挑みまくる死にゲーの到達点「ELDEN RING(エルデンリング)」プレイレビュー - GIGAZINE

全世界累計出荷本数が3000万本を突破した フロム・ソフトウェア の人気アクションRPG「 ELDEN RING(エルデンリング) 」の実写映画化が発表されました。 アクションRPG 『ELDEN RING』 の映画制作決定 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメントのプレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001707.000051316.html Live-Action Film Adaptation of ELDEN RING Announced | Bandai Namco Entertainment Inc. https://www.bandainamcoent.com/news/elden-ring-live-action-film-adaptation-announced

・関連記事

広大なフィールドを探索しながら強大なボスに挑みまくる死にゲーの到達点「ELDEN RING(エルデンリング)」プレイレビュー - GIGAZINE



超高難度ゲーム「ELDEN RING(エルデンリング)」をわずか3時間でノーダメージクリアした猛者が現れる - GIGAZINE



エルデンリングDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」トレイラーの要チェックなポイント15選 - GIGAZINE



「エルデンリング」のモバイル版をテンセントが開発中か、「原神」っぽい作風になるとの予測も - GIGAZINE



2025年05月23日 11時44分00秒 in 映画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article 'ELDEN RING' to be made into a live-acti….