2024年01月23日 10時38分 動画

「パルワールド」にポケモンを登場させるMODを作った人が出現



リリースからわずか3日で累計売上本数が400万本&Steamの同時接続プレイヤー数130万人というトンデモナイ記録を打ち出している「パルワールド」で、パルの見た目をポケモンに変えてしまう禁断のMODを作った人が現れました。



Palworld already has a Pokémon mod, thanks to one YouTuber - Polygon

https://www.polygon.com/24047136/palworld-pokemon-mod-release-toastedshoes





パルワールドは広大な世界で不思議な生物「パル」を集めて、戦闘・建築・農業を行わせたり、工場で労働させたりする全く新しいマルチ対応のオープンワールドサバイバルクラフトゲームです。プレイヤーはパルのHPを減らしてからパルスフィアというボールを投げることで、パルを捕獲することが可能となっており、この捕獲要素やキュートなモンスターの見た目が某人気ゲームに似ているという声もあります。



そんな中、YouTuberのToastedShoes氏がパルワールドに出てくるパルをポケモンに変えてしまうMODを利用する動画を公開しました。



Palworld already has a Pokemon mod



Full video on my YouTube tomorrow! pic.twitter.com/X1ohT6mJiT — Toasted (@ToastedShoes)



ピカチュウ、アチャモ、ウール―の3体が何かを見つめています。





某ジャリボーイが登場。





ドダイトスを弓矢で攻撃。





拠点をテクテク歩くホーホー





メブキジカの背に乗って冒険します。





炭鉱夫と化したピカチュウ。





斧を片手にヤナップを追い回します。





空飛ぶムクホーク





タケシやカスミなどのおなじみのキャラクターも登場。





ボス戦はロケット団とのバトルにアレンジされていました。





ポケモンにダイレクトアタック





パルワールドは記事作成時点ではMODをサポートしていませんが、開発者はSteamのFAQで将来的なアップデートの一部としてMODを追加する予定があると記しています。ToastedShoes氏はポケモンMODをリリースするかについては言及していませんが、現地時間の1月24日にさらに多くのゲームプレイ映像を公開する予定であると説明しています。



ただし、ポケモンMODがリリースされたとしても、任天堂が著作権侵害を理由にMODの削除を依頼する可能性が高いと海外ゲームメディアのPolygonは指摘しています。