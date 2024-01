2024年01月22日 11時03分 ゲーム

「パルワールド」がSteamで同時接続プレイヤー数130万人&累計売上本数400万本を突破



日本のゲーム開発メーカーであるポケットペアによる新作ゲーム「パルワールド」が、Steamの同時接続プレイヤー数130万人、リリースから3日での累計売上本数400万本を達成しました。



Palworld is now one of just six games to ever hit more than 1m concurrent players on Steam | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/palworld-is-now-one-of-just-six-games-to-ever-hit-more-than-1m-concurrent-players-on-steam



2024年1月19日にリリースされたパルワールドが、リリースから約3日でSteamでの累計売上本数が400万本に到達しました。パルワールドの販売ペースはなんと時速8.6万本です。





そんなパルワールドのSteamでの同時接続者数(ゲーム内プレイヤー数)がピーク時には129万1967人を記録したことがSteam公式の統計データから明らかになっています。





Steamの統計データを収集・分析する非公式のデータベースSteam Chartsによると、Steamの歴代同時接続プレイヤー数ランキングは以下の通りになります。



1位:PUBG:BATTLEGROUNDS:323万6027人(2018年1月)

2位:Counter-Strike 2:180万2853人(2023年5月)

3位:Lost Ark:132万4761人(2022年2月)

4位:Dota 2:129万1328人(2016年3月)

5位:パルワールド:128万4221人(2024年1月)

6位:ELDEN RING:95万2523人(2022年3月)

7位:New World:91万3027人(2021年10月)

8位:Baldur's Gate 3:87万5343人(2023年8月)

9位:Cyberpunk 2077:83万0387人(2020年12月)

10位:Goose Goose Duck:70万1898人(2023年1月)



Steam公式の統計やSteam Chartsではわずかに130万人を下回る同時接続プレイヤー数が記録されていますが、パルワールド公式Xアカウントでは同時接続プレイヤー数が130万人を超えたとアピールされています。なお、これに伴いサーバーに通常ではありえない負荷がかかり、原因不明の障害がEpic Online Serviceで発生中となっており、マルチプレイができなくなっています。



現在、パルワールドのプラットフォームへの同時接続プレイヤー数が130万人を超えました。



これにより通常ではありえない負荷がかかり、原因不明の障害がEpic Online Serviceで発生中です。



大変申し訳ございません。

続報があり次第、Xと公式Discordで発信していきます。https://t.co/S1vhO9hsTu — パルワールド/Palworld 公式 (@Palworld_JP)