アメリカ証券取引委員会がSNSで偽のビットコイン承認投稿をしたのは「SIMスワップ攻撃」によるハッキングが原因

アメリカ証券取引委員会(SEC)が2024年1月22日に、同委員会のX(旧Twitter)アカウントが何者かに乗っ取られたのはアカウントに関連付けられた端末に対する SIMスワップ攻撃 が行われたためだったと発表しました。 SEC.gov | SECGov X Account https://www.sec.gov/secgov-x-account SEC confirms X account was hacked in SIM swapping attack https://www.bleepingcomputer.com/news/security/sec-confirms-x-account-was-hacked-in-sim-swapping-attack/ 2024年1月10日に、SECのXアカウントがビットコイン現物ETFを承認したと偽の発表を行う問題が発生し、これによりビットコインの価格が急騰しました。皮肉にも、その直後にSECはビットコインETFを 正式に承認 しています。 米国証券取引委員会がXアカウントを乗っ取られ「ビットコインETFの上場を認める」と投稿する事態が発生&投稿直後にビットコインの価格が急上昇 - GIGAZINE

2024年01月23日 10時54分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

