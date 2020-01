キャリアのSIMカード交換プロセスに個人情報を流出させかねない欠陥があるとセキュリティ研究者が指摘

・関連記事

数千万件分のショートメッセージが暗号化なしで保管されたデータベースがオンラインで見つかる - GIGAZINE



パスワード認証に取って代わる2段階認証とその未来とは? - GIGAZINE



スマホから送られたSMSは一体どんなふうに伝わっているのか? - GIGAZINE



「あなたがSMSでやり取りしている相手は全くの別人かもしれない」とアプリ開発者が警告 - GIGAZINE



2億6700万人以上のFacebookユーザーの電話番号や名前がオンラインで流出、詐欺に使用される危険性も - GIGAZINE





2020年01月20日 08時00分00秒 in モバイル, セキュリティ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.