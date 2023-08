2要素認証のSMSを要求しまくる「SMSトラフィックポンピング詐欺」とは？

SMS Fraud Takes A Toll: The Evolving Threat of SMS Pumping and Toll Fraud - Security Boulevard https://securityboulevard.com/2023/07/sms-fraud-takes-a-toll-the-evolving-threat-of-sms-pumping-and-toll-fraud/ 「トラフィックポンピング」のベースにあるのは、通信事業者の間でやりとりされる「接続料」です。電話を受けた側は無料で通話しているように見えますが、実際にはコストは発生していて、通信事業者は発信者から回収しています。通信事業者をまたいでの通話の場合、着信側事業者は発信側事業者に「接続料」として請求することになります。ケータイWatchの記事で、石野純矢氏は2009年時点でNTTドコモがソフトバンクからの接続料請求が過大であると問題視した過去を振り返っています。

・関連記事

2要素認証のショートメールを要求しまくるボットのせいでTwitterは年間80億円も失っていた - GIGAZINE



Twitterも被害を受けたとされる「2要素認証のSMSを要求しまくる詐欺」は一体どんな仕組みで行われるのか? - GIGAZINE



面倒な「二要素認証のワンタイムパスワード入力」を一瞬で完了できるマクロパッドを自作した人物が現れる - GIGAZINE



ハッキングされて開発者情報などが流出したストーカーアプリ「LetMeSpy」がサーバー上のデータを削除され活動停止に追い込まれる - GIGAZINE



Twitterのショートメールを使った2要素認証が2023年3月20日以降は有料に、無料のまま2要素認証を有効にする方法は? - GIGAZINE



2023年08月11日 18時00分00秒 in モバイル, セキュリティ, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.