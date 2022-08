2022年08月08日 12時15分 セキュリティ

Twitterから540万人分のアカウント情報が流出しハッカーが400万円で販売



Twitterが、2021年6月に更新したコードにアカウントの電話番号とメールアドレスを取得可能な脆弱(ぜいじゃく)性があったことを明らかにしました。Twitterの発表以前に事態を報じていたニュースサイトのBleeping Computerによると、流出した情報は540万人分で、ハッカーがフォーラムで400万円の値をつけていたそうです。



Twitterによると脆弱性は、誰かが電話番号かメールアドレスをシステムに送信すると、どのTwitterアカウントに紐付けられたものかを通知するというもの。2021年6月に行ったコード更新の影響で生まれた脆弱性だとみられ、2022年1月にバグ報奨金プログラムを通じて報告があり、ただちに調査して修正を行ったとのこと。





セキュリティ企業のHackerOneがこの脆弱性に関するタイムラインを公開しており、2022年1月2日に報告がおこなれ、2022年1月14日に対応が完了、5040ドル(約68万円)の報奨金が支払われたことがわかります。



#1439026 Discoverability by phone number/email restriction bypass

https://hackerone.com/reports/1439026



しかし、フォーラムで「devil」を名乗るユーザーはこの修正以前に548万5636件分のデータを入手しており、3万ドル(約400万円)で販売していました。devilは、データに有名人や企業のものも含まれると主張しています。



ニュースサイト・Bleeping Computerは2022年7月22日にTwitterから盗み出されたデータが販売されている旨を報じ、Twitterに問い合わせを行っていますが、この時点ではTwitterは「データ侵害を確認できていない」と回答していました。