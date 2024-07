2段階認証アプリAuthyの3300万ユーザー分の電話番号がサイバー犯罪者に盗まれる

Twilio says hackers identified cell phone numbers of two-factor app Authy users | TechCrunch https://techcrunch.com/2024/07/03/twilio-says-hackers-identified-cell-phone-numbers-of-two-factor-app-authy-users/

メッセージングサービスのTwilioが、同社が所有する2段階認証アプリ「Authy」のユーザーの携帯電話番号がサイバー犯罪者によって盗まれたと発表しました。この発表は、サイバー犯罪者が3300万件の電話番号を盗んだと主張した1週間後に行われました。 Security Alert: Update to the Authy Android (v25.1.0) and iOS App (v26.1.0) | Twilio https://www.twilio.com/en-us/changelog/Security_Alert_Authy_App_Android_iOS

2024年07月04日 12時35分00秒 in セキュリティ, Posted by log1i_yk

