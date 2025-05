スティーブ・ジョブズから「素晴らしいアイデアですね。ありがとう」というメールが届いたエピソードを元NeXTのシステムエンジニアが語る

Appleの元従業員で、 NeXT ではシステムエンジニアを務めていた経歴を持つスティーブ・ヘイマン氏が、かつてスティーブ・ジョブズ氏から受け取ったメールについて語っています。 From: Steve Jobs. "Great idea, thank you." | #haymanSplaining https://blog.hayman.net/2025/05/06/from-steve-jobs-great-idea.html 1991年10月、ヘイマン氏はNeXTの新人エンジニアとして働いていました。当時のNeXTの従業員数は合計400人で、そのうちカナダ在住の従業員は3人。その3人のうちの1人がヘイマン氏だったそうです。

2025年05月09日 15時03分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article A former NeXT system engineer recounts t….