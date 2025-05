「AIカンニング」の蔓延が教育を驚くほどの速さで破壊している

・関連記事

大学生の「ほぼ全員」が生成AIを使っているとの調査結果で教育界に激震が走る - GIGAZINE



ChatGPTでのカンニングは94%が検出不能でチェックを素通りし人間よりも成績が良いことが名門大学の試験を使った実験で判明 - GIGAZINE



「生徒手帳で禁止していなくても学校はAIでカンニングした生徒を罰してもよい」と裁判所が判決を下す - GIGAZINE



AI検出器は人間の学生が書いた文章の1~2%をAI製と誤認、ぬれぎぬで試験を落とされる学生にとってはたまったものではない精度 - GIGAZINE



シャツのボタンに隠した超小型カメラ付きAIデバイスでカンニングした学生が逮捕される - GIGAZINE



AIツールを使ってリモート面接で不正行為を行うエンジニア対策でGoogleなどが対面での面接を復活へ - GIGAZINE

2025年05月08日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article The spread of 'AI cheating' is destroyin….