「ゲームのチーターを追放するために生まれてきた」というRiot Gamesのチート対策責任者がチート開発者との壮絶な戦いを語る



アンチチートツールの「Vanguard」を開発するRiot Gamesのチート対策責任者が、チートツール開発者との戦いやVanguardの性能について語りました。



ゲームが存在する限り、ゲームの脆弱(ぜいじゃく)性を突くチートの方法を見つけようとする人々も存在します。チートツールは「お金になる」ためツール開発者の意欲は高く、しばしばゲーム開発者はアンチチートツールの開発に注力せざるを得なくなります。



近年では、カーネルレベル、つまりシステムの中核で動作するアンチチートツールが増えています。中でも名前が知られているのが、「League of Legends」や「VALORANT」などの人気タイトルを手がけるRiot Gamesが開発した「Vanguard」です。VanguardはRiot Gamesの各タイトルをプレイする際に必須のツールであり、VALORANTだけでも毎日数千人のチーターを検出し追放することに成功しているそうです。





Riot Gamesのディレクター兼アンチチート責任者であるフィリップ・コスキナス氏は、自らを「オンラインゲームからチーターを追放するというたったひとつの目的のためにこの世に生を受けた人間」と呼び、チート対策チームの活動について詳しく説明しています。



コスキナス氏らのチームは、チーターが使うハードウェア固有の情報、いわゆる「フィンガープリント」を採取して再犯を阻止したり、チートコミュニティに潜入してチーターの信用を落とす心理戦を仕掛けたりしているとのことです。



コスキナス氏らの取り組みの中で最も効果的に働くのがVanguardです。Vanguardは、まずPCに組み込まれたセキュリティチップを活用し、コンピューターがマルウェアやチートなどによって変更または改ざんされていないかどうかをチェックして、改ざんされている場合は起動できないようにします。次にVanguardはPCのハードウェアドライバーがすべて最新であるかどうかをチェックし、不正行為を可能にするハードウェアを特定して防止するほか、チートツールがカーネルのメモリにコードをロードして実行するのを防ぎます。





コスキナス氏は「チーターとの戦いは、技術だけでなく、チーター自身とその活動方法を理解することも重要だ」と語ります。コスキナス氏によると、チート対策チームには「偵察部門」が存在し、長年にわたってチーターやチートツール開発コミュニティに潜入して情報を収集しているとのこと。活動の中で、相手の信頼を得るためにあえて内部情報を見せ、「情報を解析して発見した」と言って信頼を得るようなこともあるそうです。こうした活動でチートツールの情報を取得し、チートツールの利用者が増えたタイミングで、利用者を一斉にBANします。



チートツール開発者の中には、こうしたスパイを警戒して販売相手を見定める者もいます。一部の利用者だけに販売されるツールは「プレミアムチート」とも呼ばれ、1つ当たり数十万円で取り扱われることもあります。コスキナス氏いわく、これらのツールは「発見されないという評判」を売っているようなものだとのこと。こうしたツールに対する最強の武器は「評判を落とすこと」であり、具体的にはチート開発者を全員BANしたり、チート対策チームがチートツール開発者のDiscordチャンネルに侵入していることを示すスクリーンショットを流出させるなどして、チート開発者の信用を失墜させる戦略が採られているとのことです。もっと極端な例では、公の場でチーターを「能なし病原体」と呼んだり、「ゲームが下手な無能」と呼んだりして、心理的な圧力をかけることもあるそうです。





コスキナス氏によると、ほとんどのチーターは2つのカテゴリーに大別できるといいます。1つは発見が容易な安価なツールを使ってチート行為を行う人で、もう1つは発見が難しいプレミアムチートを使う人。後者はチートのための特殊なハードウェアを利用することもあり、そうなると検出がより困難になります。



極端なチートツールには、人間には不可能な動作を実現するものがあり、これらはゲームのプレイ映像を確認するだけでチートであることがバレてしまいます。チートツール開発者もこの点を認識し、「チートだとバレないよう、人間と同じレベルの動作をするチートツール」をAIで開発し、導入することもあるようです。



コスキナス氏は「チーターの多くは若い人です。まだ大人になっていない人が多い。ズルをして得られる力に酔っているんです。彼らはゲームに出入り禁止になるでしょうが、それまでは毎週末同じことを繰り返すでしょう。そして、やがて思春期を迎えて良くなっていくはずです」とほほ笑みながら語ったとのことです。