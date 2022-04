「一般プレイヤーがチーターを一方的にボコれるシステム」をCall of Dutyが実装、チーターからは一般ユーザーが透明化

運営元のActivisionによると、こうしたチート対策はチーターをあえて放置することでチーターのシステム情報を収集するという狙いがあるとのこと。 RICOCHETチームはチーターに対してペナルティを科すという取り組みを進める一方、チーターのBANもしっかりと続けており、今回の発表の中で「2022年3月19日に Twitterで告知 した『9万個のアカウントをBANした』という発表以降、新たに5万4000個以上のアカウントをBANしました」と説明しています。 今回発表された「クローキング」を含むアンチチートアップデートは、まず最初に「Call of Duty: Vanguard」に実装され、しばらくたってから「Call of Duty: Warzone」に実装されるとのことです。

2022年04月28日 12時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1k_iy

