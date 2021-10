「Call of Duty」の開発会社がカーネルレベルのチート対策「Ricochet anti-cheat」を発表

こうしたチート行為に対抗するため、Activisionは新しいチート対策システムである「Ricochet anti-cheat」を発表しました。このPC用のチート対策システムは、カーネルレベルのドライバー、プレイヤーの行動を調べる機械学習アルゴリズム、さらにはチーターの摘発を行う「専門家チーム」の組み合わせで運用されるとのこと。 Activisionは、カーネルレベルで動作するツールについて、「ドライバーは常にオンになっているわけではありません。ゲームを起動するとソフトウェアがオンになり、ゲームを閉じるとシャットダウンします。また、カーネルレベルのドライバーはゲームに関連するアクティビティだけを監視および報告します」と述べて、プライバシーへの影響は最小限度だと説明しました。 「Ricochet anti-cheat」は、2021年中の配信が予定されている「Call of Duty: Warzone」のPacificアップデートと同時にリリースされる予定で、アップデート後は「Ricochet anti-cheat」を導入していないとゲームをプレイすることができなくなるとのこと。また、11月5日にローンチされる「Call of Duty:Vanguard」にも、後日適用される予定です。

2021年10月14日 11時08分00秒 in ゲーム, Posted by log1l_ks

