人気FPS「Doom Eternal」がチート対策プログラムを導入して炎上、その理由とは？

・関連記事

最強のコピーガード技術「Denuvo」はゲームパフォーマンスに悪影響を与えるのか、徹底的な比較検証の結果は? - GIGAZINE



フライトシミュレーターメーカーが海賊版対策として「マルウェア」をインストーラーに同梱 - GIGAZINE



最強のコピーガード技術「Denuvo」が5日で破られ「バイオハザード7」の海賊版が登場 - GIGAZINE



海賊版ゲームに対して最強の砦だったコピーガード「Denuvo」がわずか1週間で破られる - GIGAZINE



最強のコピーガード「Denuvo」を一部のゲームメーカーが無効化していることが判明 - GIGAZINE



「2年以内に海賊版ゲームはなくなる」とクラッカー集団が警告 - GIGAZINE

2020年05月18日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.