Googleアカウントに紐付けられた電話番号が「総当たり」で見つかる問題が発見される

Googleアカウントには電話番号を紐付けることが可能で、2段階認証プロセスに使用したり、ログインパスワードを忘れてしまったときの復旧に用いたりといった用途に 活用 できます。サイバーセキュリティ研究者が「Googleにどの電話番号が割り当てられているか」を発見できる脆弱(ぜいじゃく)性を指摘し、それを受けてGoogleは問題を修正したことを報告しています。 Bruteforcing the phone number of any Google user https://brutecat.com/articles/leaking-google-phones

・関連記事

iPhoneユーザーが3カ月もの間パスワード漏えいの危険にさらされていたことが明らかに - GIGAZINE



たった1行のコードがiPhoneを壊してしまう - GIGAZINE



数千台のASUSルーターがステルス性の高い永続的なバックドア攻撃を受けている - GIGAZINE



AIでウェブサイトを作成できるサービス「Lovable」で作られたサイトにユーザーのAPIキーやメールアドレスなどが漏えいするセキュリティ上の欠陥があることが判明 - GIGAZINE



GoogleがAndroidアプリの脆弱性を報告した開発者に報奨金を支払う「Google Play Security Reward Program」を2024年8月31日で終了することを発表 - GIGAZINE

2025年06月10日 11時25分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, 動画, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article A problem was discovered where phone num….