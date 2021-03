「Ghost of Tsushima」がジョン・ウィックの監督により実写映画化

ソニー・ピクチャーズとPlayStation Productionsが共同で制作する実写版「Ghost of Tsushima」は、ジョン・ウィックシリーズの チャド・スタエルスキ が監督を担当します。 「Ghost of Tsushima」の開発元であるサッカーパンチ・プロダクションズでクリエイティブディレクターを務めるネイト・フォックス氏は、「彼の長年の経験に裏打ちされた作品へのビジョンを活かし、これまでにない最高のアクション作品を生み出してくれることでしょう。(主人公の)仁のレーザー級の刀裁きを実写化できる人がいるとすれば、それはチャド・スタエルスキ氏しかいないと思っています」とコメントしています。

2021年03月26日 10時46分00秒 in 動画, 映画, ゲーム, Posted by logu_ii

