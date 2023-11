2023年11月08日 10時13分 映画

任天堂が実写映画版「ゼルダの伝説」を企画していると発表



2023年11月8日、任天堂が「ゼルダの伝説」の実写版映画の企画開発をスタートさせたことを発表しました。映画のプロデューサーには任天堂の宮本茂と、マーベル・スタジオの設立者であり数々の大作映画のプロデューサーを務めてきたアヴィ・アラッドが共同で担当します。



任天堂株式会社 ニュースリリース :2023年11月8日 - 「ゼルダの伝説」実写映画の企画開発開始のお知らせ|任天堂

https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2023/231108.html





Nintendo is developing a Legend of Zelda live-action movie - Polygon

https://www.polygon.com/23951355/zelda-movie-live-action-nintendo-sony



Nintendo is making a live-action Zelda movie - The Verge

https://www.theverge.com/2023/11/7/23951339/the-legend-of-zelda-movie-live-action-nintendo



「ゼルダの伝説」の制作は任天堂と、アラッドが代表を務める映画スタジオのArad Productionsが行い、監督は「メイズ・ランナー」シリーズのウェス・ボールが担当します。映画の制作費の50%以上を任天堂が出資し、全世界配給と共同出資をソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが担当するそうです。



アラッドはマーベル・エンターテインメントのチーフ・クリエイティブ・オフィサー、マーベル・スタジオの会長、CEOを歴任し、2006年に自身の映画プロダクションであるArad Productionsを設立した人物。アラッドは「スパイダーマン」シリーズの実写映画のほか、「アイアンマン」や「ヴェノム」をはじめとする数多くのマーベルIP作品を手がけてきました。アラッドは、アカデミー賞を受賞したアニメ作品である「スパイダーマン:スパイダーバース」を手がけた人物でもあります。





ゼルダの伝説シリーズの生みの親である宮本茂は、任天堂の公式Xアカウント上で同作の実写映画企画について以下のメッセージを発信しています。





任天堂は2023年にスーパーマリオブラザーズシリーズの3DCGアニメーション映画である「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」を公開しており、記事作成時点での日本における累計興行収入は140億円を超える大ヒットを記録。もちろん海外でも大ヒットを記録しており、ゲームの映画化作品としては史上最大の興行収入を記録しています。



映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の最終トレーラーが公開 - GIGAZINE





なお、「完成まで時間がかかります」と任天堂が発信している通り、映画の公開時期などについては一切が不明なままです。