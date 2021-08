2021年08月03日 13時00分 映画

「ロード・オブ・ザ・リング」Amazonドラマ版のイメージ&配信日が明らかに



J・R・R・トールキンの長編小説「指輪物語」を原作として、映画「ロード・オブ・ザ・リング」とは別に、Amazonが進めているドラマシリーズの配信日が明らかになり、予告画像が公開されました。



Amazonが制作を進めるドラマ版ロード・オブ・ザ・リングについては、2017年にAmazonがドラマ化の権利を2億5000万ドル(約270億円)で獲得したことが報じられました。Amazonの創業者であるジェフ・ベゾス氏は、「Amazon Primeは中つ国へ旅立つ」とツイートし、ドラマ化の権利を取得したことを喜びをもって伝えています。





Amazon版ロード・オブ・ザ・リングは徹底的な情報統制のもと制作が進められていたため、その他の詳細はほとんど明らかになっていなかったのですが、2019年には舞台となる中つ国の地図が公開され、脚本家が厳戒に警備された密室で執筆していると報じられました。



by Rosana Prada



そんなAmazonのドラマ版ロード・オブ・ザ・リングについて、公式Twitterアカウントが「2022年9月2日、新しい旅が始まる」とツイートし、配信日がついに明らかになっています。このツイートにはドラマ版ロード・オブ・ザ・リング初のイメージが添付されており、広大な中つ国での冒険を予期させるものとなっています。





エンターテイメントニュースメディアのTVLineによると、ニュージーランドでのドラマ版ロード・オブ・ザ・リングの撮影は、シーズン1の分が無事終了したところだそうです。



なお、ドラマ版ロード・オブ・ザ・リングについてはシーズン2がすぐに公開できるようにスケジュール調整されているとの報道もあるため、引き続きシーズン2の撮影に移行する可能性も十分に考えられます。



by Andres Iga



Amazonは公開したイメージについて詳細な説明は行っていませんが、海外メディアのGame Informerは「作中に登場するヌーメノールに他ならない」と指摘しています。



なお、ドラマ版ロード・オブ・ザ・リングの出演者としては、シンシア・アダイ=ロビンソン、オウェイン・アーサー、イスマエル・クルス・コルドバ、チャールズ・エドワーズ、ロバート・アラマヨ、マキシム・バルドリー、マルケラ・カヴェナ、ジョゼフ・マウル、ロイド・オーウェン、ディラン・スミス、レオン・ワダム、ベンジャミン・ウォーカー、サラ・ズワンゴバニ、レニー・ヘンリー、エマ・ホーヴァス、タイロン・ムハフィディン、ソフィア・ノムヴェテなどの名前が挙げられています。



ドラマ版のショーランナーはRDペインとパトリック・マッケイが担当しており、プロデューサーはクリストファー・ニューマン、ディレクターはシャーロット・ブランドストームが務めます。