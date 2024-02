エルデンリングDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」トレイラーの要チェックなポイント15選

トレイラーに登場する亜麻色の髪の人物は明らかにミケラであり、その直後には聖樹のカットもあるため、Kotakuはおそらくこのシーンはミケラが聖樹を作っている場面だとしています。 「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE」は2024年6月21日(金)発売で、価格はDLC単体が税込4400円、ゲーム本編とDLCのセットが税込9020円です。

2024年02月22日 12時35分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1l_ks

