2026年04月22日 23時00分 乗り物

イギリスでは電気自動車の平均価格がガソリン車より安くなっている



電気自動車は「ランニングコストも考えると安くなることもあるが、車体価格はガソリン車より高い」というイメージがあります。ところが、イギリスでは電気自動車の平均価格がガソリン車の平均価格を下回っているそうです。



Average new UK electric car price is now lower than petrol vehicles | Electric, hybrid and low-emission cars | The Guardian

https://www.theguardian.com/environment/2026/apr/17/new-uk-electric-car-price-petrol-ev-autotrader



In the UK, EVs are cheaper than petrol cars, thanks to Chinese competition

https://electrek.co/2026/04/18/in-the-uk-evs-are-cheaper-than-petrol-cars-thanks-to-chinese-competition/



イギリスの大手日刊紙であるThe Guardianが自動車情報サイト「Autotrader」のデータを元に新車平均価格を算出した結果、電気自動車の平均価格は4万2620ポンド(約919万円)で、ガソリン車の平均価格は4万3405ポンド(約936万円)でした。つまり、電気自動車の方が17万円ほど安くなっています。



イギリスは2025年7月に電気自動車購入補助金の再導入を決定しており、製造工程の炭素排出量に応じて3750ポンド(約81万円)もしくは1500ポンド(約32万円)の補助金を受け取ることができます。この補助金が平均価格の低下に寄与したとのこと。





また、イギリスではBYDや零跑汽車(リープモーター)といった中国企業の安価な電気自動車も販売されており、平均価格低下の一因となっています。



Autotraderで電気自動車を新車価格の安い順に並べた結果が以下。最も安価なのはルノーの「4 E-Tech electric」で、リープモーターやシトロエン、日産の電気自動車も安く売られています。





The Guardianは「初期費用とランニングコストの安さから電気自動車はユーザーにとって魅力的な選択肢になっており、イギリスの道路輸送は脱炭素化に向けて重要な転換点に達したと示唆される」と述べています。



一方で、自動車関連ニュースサイトのElectrekは「アメリカではイギリスと違って中国製電気自動車に高い関税を課しており、電気自動車の購入価格はガソリン車より数千ドル(数十万円)高い」とコメントしています。

