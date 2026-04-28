2026年04月28日 16時47分 AI

XiaomiがClaude Opus 4.6に迫るAIモデル「MiMo-V2.5-Pro」をオープンモデルとして公開



XiaomiがAIモデル「MiMo-V2.5」と「MiMo-V2.5-Pro」をオープンモデルとして公開しました。MiMo-V2.5-ProはGemini 3.1 Proを超えてClaude Opus 4.6に迫るモデルとしてアピールされています。



MiMo-V2.5 | Xiaomi

https://mimo.xiaomi.com/mimo-v2-5



MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi

https://mimo.xiaomi.com/mimo-v2-5-pro



MiMo-V2.5は総パラメーター数3100億、アクティブパラメーター数150億のMoEモデルで、MiMo-V2.5-Proは総パラメーター数1兆200億、アクティブパラメーター数420億のMoEモデルです。



「MiMo-V2.5-Pro」「MiMo-V2.5」「MiMo-V2-Pro」「Claude Opus 4.6」「Gemini 3.1 Pro」「GPT-5.4」の各種ベンチマーク結果が以下。MiMo-V2.5-ProはほとんどのテストでGemini 3.1 Proを超えるスコアを記録しています。





Xiaomiの内製ベンチマークであるMiMo Coding BenchではMiMo-V2.5-ProがGemini 3.1 Proを打ち負かしてClaude Opus 4.6に近い性能を示しています。MiMo Coding BenchはClaude Codeなどのエージェントフレームワークを用いた際のコーディング能力を測定するテストで、Xiaomiはこの結果をもとに「MiMo-V2.5-Proは最高クラスのインテリジェンスを備えた低コストモデルである」とアピールしています。





MiMo-V2.5-Proは長大なタスクを自律的に実行することも可能。北京大学の講座を参考にしたコンパイラ開発タスクでは4.3時間にわたってタスクに取り組み続け、合計672回のツール呼び出しを経て完璧に動作するコンパイラを構築することに成功しました。





第三者機関のArtificial AnalysisもMiMo-V2.5-Proの性能分析結果を公開しています。MiMo-V2.5-Proのインテリジェンススコアは54で、DeepSeek のDeepSeek V4やMetaのMuse Sparkを上回りました。





コーディング性能ではDeepSeek V4より低いスコアを記録。





エージェント性能ではクローズドソースのフロンティアモデルに匹敵する性能を示しています。





MiMo-V2.5-ProとMiMo-V2.5はHugging Faceで公開されています。ライセンスはMIT Licenseです。



XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 · Hugging Face

https://huggingface.co/XiaomiMiMo/MiMo-V2.5





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