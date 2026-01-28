GPT-5.2やGemini 3 Proに匹敵するオープンソースAIモデル「Kimi K2.5」をMoonshot AIがリリース
中国のAIスタートアップ・Moonshot AIがオープンソースのAIモデル「Kimi K2.5」をリリースしました。ベンチマークではOpenAIの「GPT-5.2」やAnthropicの「Claude 4.5 Opus」、Googleの「Gemini 3 Pro」を上回るスコアも記録しています。
Kimi K2.5: Visual Agentic Intelligence | Technical Report
https://www.kimi.com/blog/kimi-k2-5.html
Moonshot AI Unveils Kimi K2.5 Open-Source Model, Claiming to Beat Claude Opus 4.5 on Agentic Benchmarks - WinBuzzer
https://winbuzzer.com/2026/01/27/moonshot-ai-kimi-k2-5-open-source-model-xcxwbn/
Kimi K2.5は2025年7月に発表された「Kimi K2」をベースに、およそ15兆のビジュアル・テキスト混合トークンで継続的事前学習が行われたモデルです。
GPT-4.1超えの中国製AIモデル「Kimi K2」が無料公開される、複数のテストでGPT-4.1やClaude 4 Opusを打ち負かしエージェントタスクもこなす - GIGAZINE
Moonshot AIの示したベンチマーク結果はこんな感じ。Kimi K2.5とGPT-5.2、Claude 4.5 Opus、Gemini 3 Proを比較したもので、AIエージェントに関するベンチマークではほか3モデルを上回るスコアを記録。コーディング、画像、動画に関してもオープンソースモデルながらいい戦いをしていることが示されています。
Kimi K2.5の特徴の1つは最大100のサブエージェントに自ら指示を出し、最大1500のツールのワークフローを並列実行できる点です。単一エージェントの場合と比べて、実行速度が最大4.5倍に向上するとのこと。サブエージェントは事前に作ったり設定したりする必要はなく、Kimi K2.5が自動的に作成・調整します。
以下はコストパフォーマンス比較の図。縦軸がパフォーマンス(上が高性能)、横軸がコスト(右が高価)で、青丸で示されたGPT-5.2に匹敵する性能をKimi K2.5が低コストで実現していることを示しています。
Kimi K2.5は「kimi.com」で実際に試すことが可能です。
Kimi AI with K2.5 | Visual Coding Meets Agent Swarm
https://www.kimi.com/
また、KimiのアプリやAPI、Kimi Codeでも利用可能です。
・関連記事
GPT-4.1超えの中国製AIモデル「Kimi K2」が無料公開される、複数のテストでGPT-4.1やClaude 4 Opusを打ち負かしエージェントタスクもこなす - GIGAZINE
AlibabaがGPT-5.2と同等性能の推論AIモデル「Qwen3-Max-Thinking」を発表 - GIGAZINE
コーディングに強い中国産AI「GLM-4.7」が登場、一部テストでGemini 3.0 Proを超えるオープンモデル - GIGAZINE
高性能オープンソースAIモデル「Mistral 3」登場、NVIDIAとも提携して最適化＆多用途に対応したファミリーを展開 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Moonshot AI releases open-source AI mode….