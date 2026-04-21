2026年04月21日 10時40分 AI

Claude Opus 4.6と同等性能の中国製AIモデル「Kimi K2.6」がオープンモデルとして公開される



中国企業のMoonshot AIがAIモデル「Kimi K2.6」を日本時間の2026年4月21日に発表しました。Kimi K2.6は複数のベンチマークテストでClaude Opus 4.6を超えるスコアを記録しており、誰でもダウンロード可能なオープンモデルとして公開されています。



Kimi K2.6 Tech Blog: Advancing Open-Source Coding

https://www.kimi.com/blog/kimi-k2-6





Meet Kimi K2.6: Advancing Open-Source Coding



🔹Open-source SOTA on HLE w/ tools (54.0), SWE-Bench Pro (58.6), SWE-bench Multilingual (76.7), BrowseComp (83.2), Toolathlon (50.0), Charxiv w/ python(86.7), Math Vision w/ python (93.2)



What's new:

🔹Long-horizon coding - 4,000+… pic.twitter.com/wkzsQqKphv — Kimi.ai (@Kimi_Moonshot) April 20, 2026



Kimi K2.6は総パラメーター数1兆、アクティブパラメーター数320億のMoEモデルです。コーディングやエージェント性能に優れていることがアピールされています。



「Kimi K2.6」「GPT-5.4 (xhigh)」「Claude Opus 4.6 (max effort)」「Gemini 3.1 Pro (thinking high)」の各種ベンチマークを並べた図が以下。Kimi K2.6はエージェント性能を測定するHumanity's Last Examやコーディング性能を測定するSWE-Bech Proで最高スコアを記録しています。





Kimi K2.6は長期間にわたるタスクを実行することもできます。「Zigで書かれたQwen3.5-0.8Bの推論コードをM3 Maxを搭載したMacに最適化する」というタスクを指示した結果、4000回以上のツール呼び出しを含む12時間以上の実行を経て、LM Studioを超える推論速度を実現するほどの最適化に成功しました。





Kimi K2.6は美的センスに優れているのも特徴で、見栄えのいいウェブサイトを自動的生成することもできます。





Moonshot AIの社内でKimi K2.6とGemini 3.1 Proのデザイン性能を比較した結果、47.5％の確率でKimi K2.6が勝利しました。





Kimi K2.6は以下のリンク先で公開されています。



moonshotai/Kimi-K2.6 · Hugging Face

https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K2.6





また、API経由での利用も可能で、100万トークン当たりの価格は入力が0.95ドル(約151円)、出力が4ドル(約636円)です。

