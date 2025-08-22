2025年08月22日 14時10分 ソフトウェア

「DeepSeek-V3.1」登場、推論モードと非推論モードを両立させてDeepSeek-R1より高速化したハイブリッドモデル

by Trong Khiem Nguyen



中国のAI企業であるDeepSeekがオープンウェイトモデル「DeepSeek-V3.1」を2025年8月21日にリリースしました。このモデルは、エージェントの時代に向けた第一歩として位置づけられており、推論モードと非推論モードを両立させて高速化を図るハイブリッドモデルとなっています。



DeepSeek-V3.1 Release | DeepSeek API Docs

https://api-docs.deepseek.com/news/news250821





Introducing DeepSeek-V3.1: our first step toward the agent era! ????



???? Hybrid inference: Think & Non-Think — one model, two modes

⚡️ Faster thinking: DeepSeek-V3.1-Think reaches answers in less time vs. DeepSeek-R1-0528

????️ Stronger agent skills: Post-training boosts tool use and… — DeepSeek (@deepseek_ai) August 21, 2025



DeepSeek-V3.1の主な特徴は、思考を行う「Think」モードと、行わない「Non-Think」モードの2つを1つのモデル内に持つハイブリッド推論スタイルです。Thinkモードは思考速度が向上しており、旧モデルのDeepSeek-R1-0528よりも短時間で回答を生成します。また、事前トレーニングにより、ツールの使用や複数ステップを要するエージェントタスクのスキルが強化されているとのこと。この新機能は、公式サイトのチャットで「DeepThink」ボタンを切り替えることで試用できます。



DeepSeek - Into the Unknown

https://chat.deepseek.com/



APIも更新され、「deepseek-reasoner」がThinkモード、「deepseek-chat」がNon-Thinkモードとして提供されます。両モデルともに128Kのコンテキスト長をサポートしており、さらにAnthropic APIフォーマットや、ベータAPIでの厳密な関数呼び出し(Strict Function Calling)にも対応しました。APIリソースも増強され、よりスムーズな利用体験が提供されます。



ツールとエージェントの機能もアップグレードされ、SWE-benchやTerminal-Benchといったベンチマークでより良い結果を記録しています。複雑な検索タスクにおける複数ステップの推論能力が強化され、思考の効率も大幅に向上しました。



ベンチマークスコアを見ると、SWE-bench Verifiedで66.0を記録し、DeepSeek-V3-0324の45.4やDeepSeek-R1-0528の44.6を上回りました。SWE-bench Multilingualでは54.5、Terminal-Benchでは31.3を達成しています。





その他のベンチマークにおいても、BrowseCompで30.0、BrowseComp_zhで49.2、Humanity's Last Examで29.8、xbench-DeepSearchで71.2など、多くの項目でDeepSeek-R1-0528のスコアを上回る結果を示しました。





思考効率の向上は出力トークン数にも反映されており、DeepSeek-V3.1のThinkモードはDeepSeek-R1-0528と比較して、AIME 2025では22,615から15,889へ、GPQA Diamondでは7,678から4,122へ、LiveCodeBenchでは19,352から13,977へと、それぞれ出力トークン数を削減しています。





DeepSeek-V3.1のモデルデータおよびトークナイザー、チャットテンプレートはHugging Faceで公開されています。また、モデルの基盤となるDeepSeek-V3.1-Baseも同時に公開されています。このDeepSeek-V3.1-BaseはV3をベースに長文コンテキスト拡張のため8400億トークンの継続的な事前学習を行ったものだそうです。



deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Base · Hugging Face

https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Base



deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 · Hugging Face

https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1



DeepSeek-V3.1 APIの料金は、入力が100万トークンあたり0.07ドル(約11円)～0.56ドル(約80円)、出力が100万トークンあたり1.68ドル(約250円)に設定されています。

