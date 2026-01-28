2026年01月28日 11時53分 ネットサービス

TikTokがDMで「エプスタイン」と書けない理由を調査中



TikTokのユーザーがDMで「エプスタイン」という単語を送信できない不具合に直面したため、TikTokが調査に乗り出したことが分かりました。



ユーザーからの報告では、「エプスタイン」を含むメッセージを送信しようとすると、「このメッセージはTikTokのコミュニティガイドラインに違反している可能性があるため、送信されませんでした」とする警告が表示されることが分かっています。この動作は一貫しておらず、通常通り送信できたという報告もあります。





この文脈におけるエプスタインは性的人身売買の罪で起訴され拘留中に死亡した実業家のジェフリー・エプスタイン氏を指しています。この問題が発生する直前、TikTokのアメリカ事業は大手テック企業のOracleなどを母体とした合弁会社に移管されているのですが、Oracleの共同創業者であるラリー・エリソン氏は、エプスタイン氏の性的人身売買に関わった可能性が指摘されているドナルド・トランプ大統領と親しいことから、ユーザーからは「反トランプ政権的なコンテンツが投稿できないような制限がかけられているのではないか」という疑惑が浮上しました。



TikTokの広報担当者は「DMで『エプスタイン』という名前を共有することを禁止するルールは存在しません。一部のユーザーが問題を抱えている理由を調査中です」と伝えました。





同時期、関税執行局(ICE)の捜査員によって市民が射殺された件の動画を投稿できなくなる不具合が生じたため、多くのネットユーザーがTikTokの新所有者を非難し、Xでハッシュタグ「#TikTokCensorship(TikTok検閲)」を掲げて抗議しました。なお、このときはTikTokのデータセンターで生じた停電から障害が発生していたため、ICE関連のコンテンツにだけ影響があったわけではありませんでした。



TikTokが新たな所有者の下に入って以来直面しているさまざまな技術的問題は、アメリカの中部・東部を襲った冬の嵐が原因だと考えられています。アメリカでは2026年1月27日頃から各州が寒波に見舞われ、死亡事故が相次ぎ、多くのフライトが欠航するなど多方面に影響が出ています。Oracleによると、TikTokが使用するデータセンターで生じた停電も天候が原因だったとのことです。

