中国製AIモデル「Kimi K2.7 Code」がオープンモデルとして公開される、Kimiシリーズ最高のコーディング性能でトークン消費も少なめ
中国企業のMoonshot AIがAIモデル「Kimi K2.7 Code」を2026年6月12日に公開しました。Kimi K2.7 Codeはコーディングエージェントに特化したAIモデルで、誰でもダウンロード可能なオープンモデルとして公開されています。
Kimi K2.7 Code: Open-Source Agentic Coding Model
https://www.kimi.com/resources/kimi-k2-7-code
🌘 Kimi-K2.7-Code, our latest coding model, is now released and open-sourced!— Kimi.ai (@Kimi_Moonshot) June 12, 2026
🔷 Improved coding & agent performance over K2.6: +21.8% on Kimi Code Bench v2, +11.0% on Program Bench, and +31.5% on MLS Bench Lite.
🔷 Reasoning efficiency: Less overthinking, with 30% lower… pic.twitter.com/jFS7I40avs
Kimi K2.7 Codeは総パラメーター数1兆、アクティブパラメーター数320億のMoEモデルで、最大コンテキスト長は26万2144(256K)トークンです。
「Kimi K2.7 Code」「Kimi K2.6」「GPT-5.5(xhigh)」「Claude Opus 4.8(xhigh)」のベンチマーク結果が以下。Kimi K2.7 Codeは前世代モデルのKimi K2.6と比べてコーディングタスクにおける性能が大きく向上しています。
AIエージェントは1つのタスクを実行するために無駄なトークン消費を積み重ねてしまうことがあります。Kimi K2.7 Codeは推論効率が向上しており、Kimi K2.6と比べて約30％少ない思考トークンでタスクを実行できます。以下のグラフは横軸が消費トークン数、縦軸が性能を示しており、Kimi K2.7 CodeがKimi K2.6と比べて高性能かつ高効率であることが分かります。
Kimi K2.7 Codeは以下のリンク先でオープンモデルとして公開されています。
moonshotai/Kimi-K2.7-Code · Hugging Face
https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K2.7-Code
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in AI, Posted by log1o_hf
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