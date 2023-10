電気自動車の保険料が爆増しているとの報道、見積額が10倍になるケースも

EVのコスト高に苦しんでいるのは、オーナーだけではありません。保険会社・Green InsurerのCEOのポール・バクスター氏によると、保険料の請求にかかるコストはディーゼル車やガソリン車よりEVの方が25%高く、修理にかかる時間も14%長いとのこと。これには部品の価格や入手のしづらさが関係しており、特にバッテリーなど下回りが故障すると修理費が青天井になってしまいます。 この問題に拍車をかけるのが、修理ネットワークの人材不足や技術不足です。業界団体・Institute of the Motor Industryは、EVの資格を持つ整備士が2032年までに1万6000人不足すると推定しており、ドアのへこみはともかくバッテリーが損傷すると対応の遅れは避けられないとバクスター氏は話しました。

環境意識の高まりに伴い電気自動車(EV)の普及も進んでいますが、修理費がかさむEVは保険会社から次々と保険の引き受けを拒否されるようになっており、中には約10倍の保険料を提案された人や約90万円の保険料を請求されたテスラ・Model Yのオーナーもいると報道されています。 ‘The quotes were £5,000 or more’: electric vehicle owners face soaring insurance costs | Car insurance | The Guardian https://www.theguardian.com/money/2023/sep/30/the-quotes-were-5000-or-more-electric-vehicle-owners-face-soaring-insurance-costs イギリスの大手一般紙・The Guardianに「保険会社から契約の更新を拒否されたのはショックでした」と話すのは、イングランド北部のブラッドフォードに住む30代のModel Yオーナーであるデビッドさん(仮名)です。 デビッドさんは2022年7月から2023年7月までAvivaというイギリスの保険会社の保険に加入していましたが、契約の更新時期にさしかかると、会社からもうModel Yをカバーする保険は扱っていないという通知を受けたとのこと。

2023年10月02日

