2021年06月15日 11時00分 ネットサービス

Amazonがクラウドゲーミングサービス「Luna」の無料体験プランをプライムデーに合わせて期間限定で提供



Amazonが、これまで一部のユーザーにのみ限定的に提供されていたゲームストリーミングサービス「Luna」への1週間限定アクセスを2021年6月21日・22日のプライムデー限定で開放すると発表しました。アメリカ在住という条件はありますが、すべてのAmazonプライム会員はLunaを7日間限定で無料体験できます。



AmazonのLunaは月額5.99ドル(約650円)で利用できるゲームストリーミングサービスで、「Assassin's Creed Valhalla」「Resident Evil Biohazard」「Watch Dogs Legion」「Control」「GRID」「Metro Exodus」など、新旧のタイトルを問わず、さまざまなゲームを遊べるのが特徴。LunaはWindows、Mac、Fire TV、あるいはウェブブラウザ経由でiPhoneやiPad、一部のAndroid端末で利用可能です。





2020年10月には、Lunaのアーリーアクセスが始まっていました。ゲームのロードはかなり速く、一部にはマウス遅延が見られるタイトルもあるものの。基本的には「ゲーミングPCや家庭用ゲーム機でプレイするのと同じような感覚で遊ぶことができる」と評価されています。



Amazonのクラウドゲームサービス「Luna」のアーリーアクセスがスタート、メディアによるプレイレビューも公開 - GIGAZINE





これまで、LunaにアクセスするためにはFire TVデバイスからAmazonへ参加を申請して登録する必要がありました。Amazonによれば、Amazonプライムデーに当たる2021年6月21日・22日に、LunaへのアクセスがすべてのAmazonプライム会員に開放されるとのこと。さらに、IT系ニュースメディアの9to5Googleによれば、2021年6月14日から6月22日にかけて、Lunaの専用コントローラーやFire TV

Stick 4Kが割引で販売されるそうです。





GoogleのStadia、MicrosoftのProject xCloud、NVIDIAのGeForce Nowなど、クラウドストリーミングでゲームを遊べるサービスが増えており、Amazonもプライムデーに合わせて猛攻をかけていると考えられます。IT系ニュースサイトのHot Hardwareは「特に、コンピュータのハードウェアやゲーム機の入手が困難になっている昨今、ゲームストリーミングは適切な代替手段だと思います」とコメントしました。なお、Lunaは記事作成時点ではアメリカでのみの提供となっており、アメリカ以外の地域でのサービス提供も期待したいところです。