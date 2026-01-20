2026年01月20日 12時15分 ハードウェア

OpenAI初のAIデバイスは2026年後半に情報公開か



各国首脳が集まるダボス会議に合わせてニュースサイト・Axiosによるカンファレンス「Axios House Davos」が開催され、

登壇したOpenAIのクリス・ルヘイン氏が同社初の「AIデバイス」に言及しました。



OpenAIは元Appleのジョナサン・アイブ氏と組んでAIデバイスの開発を進めています。



AppleのデザイナーとしてiPhoneなどの主要プロダクトをデザインしたジョナサン・アイブがOpenAIと共同でAIデバイスを開発していることを認める - GIGAZINE





AIデバイスが具体的にどのようなものなのかは明かされていませんが、サム・アルトマンCEOによればスマートフォンではなく、ウェアラブル端末でもないことが示唆されています。



OpenAIは日常生活で使えるAIデバイスを史上最速で1億台出荷することを目指しており最初のデバイスを2026年末までにリリースか、iPod shuffleと同じくらいコンパクトでエレガントなフォームファクターになるとも - GIGAZINE





登場時期については2026年末との予想があった一方で、開発に苦戦しているとの情報もあり、2025年11月にトークイベントに登壇したアルトマン氏とアイブ氏は「プロトタイプは完成済み」であることや「2年以内にはお披露目できそう」ということを明かしていました。



今回、Axios House DavosにはOpenAIの最高世界情勢責任者(CGAO：Chief Global Affairs Officer)であるクリス・ルヘイン氏が登壇し、デバイスについて「軌道に乗っている」と表現。OpenAIにとって2026年の注目分野の1つであるとして「2026年後半にニュースを発表できる」と言及しました。



あくまで「ニュースを発表する」という内容の発言で、端末そのものがお披露目されるという発言ではない点には注意が必要ですが、アルトマン氏やアイブ氏の発言と合わせて考えると、2026年のうちにOpenAIのAIデバイスが具体的にどういったものなのかが明らかになりそうです。

