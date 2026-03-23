2026年03月23日 11時16分 AI

OpenAIはデスクトップ版「スーパーアプリ」を計画している



OpenAIが、ChatGPT、コーディングアプリのCodex AI、AI搭載ブラウザのAtlasを1つのアプリに統合したデスクトップ版「スーパーアプリ」の開発に取り組んでいると報じられました。



Exclusive | OpenAI Plans Launch of Desktop ‘Superapp’ to Refocus, Simplify User Experience - WSJ

https://www.wsj.com/tech/openai-plans-launch-of-desktop-superapp-to-refocus-simplify-user-experience-9e19931d





OpenAI is planning a desktop ‘superapp’ | The Verge

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/897778/openai-chatgpt-codex-atlas-browser-superapp



デスクトップ向けのスーパーアプリは、OpenAIの製品を1つに統合することでリソースの効率化を図ることを目的として開発されるものだと伝えられています。OpenAIのアプリケーション担当CEOであるフィジ・シモ氏のメモによると「製品が断片化されていることで開発が遅れ、目標とする品質基準を達成するのが難しくなっている」とのことです。





OpenAIは複数の製品を提供していますが、全てがユーザーに響いているとは言えず、競合のAnthropicから登場したコーディングアプリ「Claude Code」の人気急上昇を受けて競争が激化していると伝えられています。



シモCEOは、この件を報じた記者の投稿を引用する形で「企業は探求の段階と再集中の段階を経ますが、どちらも非常に重要です。しかし、Codexのように新たな試みが成果を上げ始めたら、そこに注力し、余計なことに気を取られないようにすることが極めて重要です。まさに今、この好機を捉えることができて本当に良かったと思っています」とコメントしました。



Companies go through phases of exploration and phases of refocus; both are critical. But when new bets start to work, like we're seeing now with Codex, it's very important to double down on them and avoid distractions. Really glad we're seizing this moment. https://t.co/FH85IvW6CN — Fidji Simo (@fidjissimo) March 19, 2026



OpenAIによると、新しいスーパーアプリはエージェント型AI機能の開発に注力する方針とのことです。これは、AIシステムがユーザーのコンピューター上で自律的に動作し、ソフトウェアの作成やデータ分析などさまざまなタスクを実行できるようにするものです。



OpenAIは他にもiPhoneをデザインしたジョニー・アイブ氏と協力してAIハードウェアを製作していると伝えられていますが、1年近く新しい情報が出ていません。



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