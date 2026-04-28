2026年04月28日 11時33分 スマホ

OpenAIがiPhoneに対抗するAI搭載スマートフォンを開発中との報道



OpenAIがiPhoneに対抗するAIスマートフォンの開発に着手していると、サプライチェーンアナリストのミンチー・クオ氏が報告しています。







OpenAI Reportedly Working on an AI Smartphone to Rival iPhone - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/04/27/openai-working-on-an-ai-smartphone/



OpenAIはこれまで携帯電話市場に参入する計画はないと報じられてきましたが、クオ氏は「OpenAIが包括的なAIエージェントサービスを提供するには、OSとハードウェアの両方を完全に制御する必要がある」と分析。クオ氏は同時に、OpenAIが包括的なAIエージェントサービスを提供するには携帯電話市場に参入することが唯一の道であると判断し、戦略を大きく転換したのではないかという考えを示しています。





開発にあたってOpenAIは、プロセッサの開発パートナーとしてMediaTekおよびQualcommを選定しており、Luxshare Precision Industryがシステムの共同設計と製造を独占的に担う見通しだとのこと。具体的なチップの仕様や追加のサプライヤーは2026年後半から2027年第1四半期にかけて決定される予定で、製品の量産開始は2028年になると予測されています。



クオ氏は、スマートフォンがユーザーの現在地、活動、コミュニケーション、文脈を含むリアルタイムの状態を把握できる唯一のデバイスであることを強調し、それがAIエージェントによる推論において最も重要な入力データになると分析しています。



この新たなデバイスが登場すれば、ユーザーは個別のアプリを起動するのではなく、文脈を理解した連続的なインターフェースを通じてタスクを完了するようになり、スマートフォンの使い方が根本から変わると期待されています。



また、ビジネスモデルとしてハードウェアとサブスクリプションをセットで提供することで、AIエージェントを中心とした新たな開発者エコシステムを構築する狙いもあるようです。



一方で、OpenAIはジョニー・アイブ氏率いるio Productsとの協力により、スマートスピーカーやスマートグラス、スマートランプといった非電話型のハードウェア開発も進めており、最初の製品発表は2026年後半、発売は2027年初頭になると見込まれています。



AppleのデザイナーとしてiPhoneなどの主要プロダクトをデザインしたジョナサン・アイブがOpenAIと共同でAIデバイスを開発していることを認める - GIGAZINE





なお、OpenAIのサム・アルトマンCEOはクオ氏の投稿と同日に、「OSとユーザーインターフェースの設計方法を真剣に見直す良い機会だと感じています」という意味深なコメントをX(旧Twitter)に投稿しています。



feels like a good time to seriously rethink how operating systems and user interfaces are designed



(also the internet; there should be a protocol that is equally usable by people and agents) — Sam Altman (@sama) April 26, 2026