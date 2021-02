Facebookがスマートウォッチを開発中と報じられる

2021年02月13日 17時00分 ハードウェア

Facebookが、Apple Watchの競合となるような「ヘルスケア機能やメッセージング機能を有したスマートウォッチ」を開発しているとThe Informationが報じています。



Facebookのスマートウォッチ開発プロジェクトに精通しているという情報筋からのリークを、The Informationが報じています。報道によると、スマートウォッチのOSにはWear OS by Google(旧Android Wear)を用いるようですが、Facebookは将来的に独自のOSを開発することも目論んでいるとのことです。



情報筋によると、Facebookのスマートウォッチはヘルスケア機能とメッセージング機能に焦点を当てており、Facebookの「Messenger」などのメッセージアプリと連携し、他ユーザーとの迅速なコミュニケーションが取れるように設計されているとのこと。





ヘルスケア関連機能としては、ユーザーの活動量を追跡したり、トレーナーと通信したり、「Peloton」などのフィットネスサービスと連携したりすることが可能。さらに、端末がモバイル通信機能を有しているため、近くにスマートフォンがなくても動作することができるように設計されている模様。



Facebookが開発中のスマートウォッチは2022年に発売される可能性があり、翌年には第2世代モデルが登場するとのこと。なお、Facebookが挑戦することとなるApple Watchは、スマートウォッチ市場で50%を超えるシェアを獲得しています。



