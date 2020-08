2020年上半期のスマートウォッチ市場シェアが発表、依然としてApple Watchが市場を支配

市場調査企業の Counterpoint Research が、2020年上半期のスマートウォッチ市場のシェアをまとめたデータを公開しました。2020年上半期のスマートウォッチ出荷台数は前年比で横ばいですが、収益は20%も増加しています。 Global Smartwatch Market Revenue up 20% in H1 2020 https://www.counterpointresearch.com/global-smartwatch-market-revenue-h1-2020/ 以下のグラフは2020年上半期(右)と2019年上半期(左)の世界のスマートウォッチ出荷台数シェアをまとめたもの。全世界スマートウォッチ出荷台数の51.4%をApple Watchが占めており、前年比で約8%も出荷台数シェアが増加しています。そのほか、以下ガーミン(9.4%)、Huawei(8.3%)、Samsung(7.2%)と続いており、上位4社で市場シェアの75%以上を占めています。

2020年08月21日 13時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

