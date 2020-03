次世代Apple Watchでは血中酸素濃度検出機能の追加や心電図機能がアップグレードされる可能性

スマートウォッチ市場の約半分を支配している というデータもあるApple Watchですが、Appleはまだまだ同製品の進化を目指しているようで、 血中酸素飽和度 を検出する機能などを追加する予定であるとApple関連メディアの9to5Macが報じています。 Blood oxygen detection and upgraded ECG features for Apple Watch in development - 9to5Mac https://9to5mac.com/2020/03/08/apple-watch-blood-oxygen-saturation/ 9to5Macによると、「iOS 14の コードスニペット から、AppleがApple Watchで『健康に焦点を合わせた少なくとも2つの新機能』を開発していることが明らかになった」としています。9to5Macが挙げる「Apple Watchの健康に焦点を合わせた2つの新機能」は、「血中酸素飽和度検出機能」と「改良された 心電図 (ECG)」です。

2020年03月09日 13時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logu_ii

