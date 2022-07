Apple Watch Series 8は温度センサーでユーザーの発熱を検知できるようになる可能性

2022年秋に登場すると目されているApple Watch Series 8では、温度センサーが搭載され、ユーザーの発熱を検知できるようになる可能性が報じられています。 Gurman: Apple Watch Series 8 to feature body temperature sensor https://9to5mac.com/2022/07/03/apple-watch-series-8-body-temperature-sensor/ Apple Watch Series 8 may detect user's fever with temperature sensor | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/22/07/03/apple-watch-series-8-may-detect-users-fever-with-temperature-sensor Apple Watch Series 8では年次アップデートの一環として体温検知機能が含まれると、Apple関連のリーク情報でおなじみのBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。ガーマン記者によると、2022年に発表されるApple Watchには、Series 8の標準モデルとより頑丈なモデルの2種類、そして安価に購入できるApple Watch SEの新モデルが含まれる模様。このうち体温検知機能が含まれるのはSeries 8の2モデルのみだそうです。

2022年07月04日 10時26分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

